Avstrijski socialdemokrati za parlamentarno preiskovalno komisijo zaradi afere BVT

Dunaj, 22. marca - Avstrijski opozicijski socialdemokrati (SPÖ) so v sredo zaradi afere BVT, ki pretresa avstrijsko javnost, vložili zahtevo za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije. Komisija naj bi preiskovala obdobje med decembrom 2013 in marcem 2018. O zahtevi SPÖ bo sedaj odločala parlamentarna komisija za poslovnik, kar lahko traja do osem tednov.