Na IJS predstavili zmagovalni projekt direktorjevega sklada za leto 2018

Ljubljana, 23. marca - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so danes predstavili zmagovalni projekt direktorjevega sklada za leto 2018. Raziskovalca Tadej Petrič in Dragi Kocev sta komisijo prepričala s projektom CoBoTaT, v okviru katerega bo nastal edinstven senzorno podprt laboratorij za preučevanje fizičnega sodelovanja med robotom in človekom.