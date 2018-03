Na Sabotinu odkrili spomenik poljskim vojakom na soški fronti

Nova Gorica, 22. marca - Ob nekdanji vojaški karavli na Sabotinu nad Novo Gorico so danes odkrili spomenik poljskim vojakom, ki so se borili in mnogi tudi padli na soški fronti. Spominu so se poklonili na pobudo državnega sveta RS in senata republike Poljske, postavilo pa ga je veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani ob stoti obletnici ponovne poljske samostojnosti.