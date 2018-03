Semenič le za Forfangom, Kranjec 200 x 200 m, Domen Prevc izpadel

Po podatkih organizatorjev je bilo v Planici 13.200 gledalcev, pretežno otrok in mladine, ki so po seriji za trening, ki ga je prekinjal veter, že kmalu na začetku videli nekaj mejnikov. Osebnega je s številko ena postavil Cene Prevc, ki je z 206,5 m za meter in pol popravil rekord iz lanske Planice. Jelar je letel 222,5 m, nato pa sta s številkama tri in štiri na sceno stopila osmoljenca zadnjega obdobja ter nekdanja zmagovalca pod Poncami, sedaj člana reprezentance B.

Devetindvajsetletni Jurij Tepeš je poletel 235,5 m, sedem let starejši Robert Kranjec pa 238 m, vendar je prvi dobil boljšo skupno oceno in vodil pred nekdanjim svetovnim prvakom v poletih Kranjcem. Ta je kot prvi na svetu na smučeh zbral 200 skokov prek 200 m. "Za ta mejnik sem vedel že pred tekmo in sem nanj ponosen. Nastopil bom tudi v soboto in se tega že zelo veselim," je dejal Kranjec.

Oba sta nato vodila vse do nastopa avstrijskega asa Gregorja Schlierenzauerja, ki je v zadnjem času tudi daleč od nekdanje slave. Tekmovalec z največ zmagami v svetovnem pokalu je visoko dvignil roki po vožnji v zaključku letalnice, navijači so navdušeno ploskali, čeprav so vedeli, da je bil to polet z napako. Z 253,5 metra bi izenačil lanski svetovni rekord iz Vikersunda rojaka Stefana Krafta, vendar je Schlierenzauer po doskoku podrsal z rokama po snegu.

V nadaljevanju se je skupaj deset slovenskih skakalcev uvrstilo na petkovo posamično tekmo, izmed trinajsterice domačinov na napravi bratov Gorišek pa je izpadel tudi Domen Prevc, ki je imel tako kot svetovni prvak v poletih Daniel Andre Tande, ta je tudi izpadel, še možnost boja za mali kristalni globus v poletih. V točkovanju poletov je Domen Prevc četrti s 74 točkami; pred njim so Norvežani Andreas Stjernen (180), Robert Johansson (150) in Tande (140).

Tekmovalna žirija je imela v vetrovnih razmerah težko delo, kvalifikacije je začela z osmega zaleta, Schlierenzauer je poletel s šestega, preostali pa potem s četrtega razen zadnjih, ki so skakali s sedmega.

Prav ob koncu so bile razmere namreč najslabše, izmed zadnje trinajsterice najboljših je kar peterica odpadla, poleg omenjenih Prevca (53) in Tandeja (41) tudi Nemec Andreas Wellinger, ki je prejšnji mesec v Pyeongchangu osvojil tri medalje, tudi olimpijsko zlato, tokrat pa končal na 56. mestu. S sedmega naleta najboljših s startne liste sta med deseterico končala le Poljak Kamil Stoch (8.), že skupni zmagovalec sezone, in Johansson (9.).

"Glede na to, da je deset naših fantov na tekmi, je to odlično. Toda izgubili smo močnega tekmovalca, Domna Prevca. Tekmovalna žirija bi morala v tistem času počakati na malo boljše vetrovne razmere, pa so štiri spustili in zanje ni bilo kakšnih možnosti. Takoj za Domnom je izpadel Tande, dva izmed štirih, ki se borijo za skupni seštevek v poletih, sta tako predčasno končala," je povedal glavni slovenski trener Goran Janus.

Poleg boja za sobotne ekipne stopničke je Janus pred kvalifikacijami napovedal še en cilj, pet slovenskih skakalcev na zadnji posamični tekmi v nedeljo. Domen Prevc je še imel možnosti za to peto mesto in bi moral priti med prvo dvajseterico, da si bo priboril še drugi posamični nastop.

"To je veriga, ki je podrla tudi načrte za ekipno tekmo in nedeljsko posamično. A nič ne de, v petek je prva posamična tekma v Planici. Na njej bosta Domen Prevc in Tilen Bartol predskakalca, da imamo pregled za določanje moštva za sobotno ekipno tekmo," je dodal Janus.