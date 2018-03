Demonstracija prevračanja vozila pomembno vpliva na pripenjanje

Ljubljana, 22. marca - V teh dneh se zaključuje preventivna akcija Varnostni pas, s katero agencija za varnost v prometu (AVP) in policija spodbujata k varnemu pripenjanju v vozilih. Na to, da nas varnostni pas v avtu ščiti, opozarjajo z delavnicami in akcijami, sedaj pa bodo uporabljali tudi novo demonstracijsko napravo, ki prikaže prevračanje vozila.