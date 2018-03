Grosupeljski policisti prijeli serijskega tatu goriva

Ljubljana, 22. marca - Policisti iz Grosuplja so v ponedeljek prijeli 31-letnega osumljenca, ki je izvrševal tatvine goriva po bencinskih servisih v Ljubljani in okolici. Po ugotovitvah policistov je moški s pomočjo prirejenega vozila ukradel že več tisoč litrov goriva v skupni vrednosti skoraj 13.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.