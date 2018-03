Kinodvor z izbranimi filmi aprila in maja v Centru Zalog

Ljubljana, 25. marca - Mestni kino Kinodvor bo aprila in maja gostoval v dvorani novega Centra Zalog. V popoldanskih urah bo z izbranim Kinobalonovim programom nagovarjal družine in otroke, v večernih urah pa bodo na sporedu najbolj aktualni filmi iz raznovrstnega programa, ki ga ponuja na Kolodvorski. Gledalci bodo izbirali med petimi nominiranci in dobitniki oskarjev.