Z računalniškim vidom do novega sistema za merjenje smučarskih skokov

Ljubljana, 22. marca - Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so s pomočjo tehnologije računalniškega vida razvili sistem za merjenje dolžine smučarskih skokov, za katerega upajo, da bo v bližnji prihodnosti zamenjal ročno merjenje, ki še vedno prevladuje. Sistem naj bi bil po besedah razvijalcev bolj natančen in učinkovit, kot je obstoječi.