Koncesijska pogodba za HE na srednji Savi po medresorskem usklajevanju čaka na vlado

Ljubljana, 23. marca - Vlada, ki opravlja tekoče posle, bi morda lahko še v tem mandatu sklenila dolgo pričakovano koncesijsko pogodbo za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Kot so pojasnili za STA, so bili dokumenti v medresorskem usklajevanju že prejšnji mesec. "Zato bi jih bilo mogoče dokončno uskladiti in podpisati že v tem mandatu," so navedli na vladi.