V Mariboru 27. posvet Medicina, pravo in družba

Maribor, 23. marca - Na mariborski univerzi se danes začenja že tradicionalno 27. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba, ki bo letos v organizaciji Zdravniškega in mariborskega Pravniškega društva ter tamkajšnje pravne fakultete potekal na temo sodobnih izzivov in dilem. Kot vsako leto tudi tokrat pričakujejo okoli 250 udeležencev iz Slovenije in tujine.