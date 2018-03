Prijeli iranskega bančnika, osrednjo osebnost preiskav umorjene malteške novinarke

New York/Valletta, 22. marca - V New Yorku so v sredo prijeli iranskega bančnika Alija Sadra Hašemija Nedžada, prvega moža malteške banke Pilatus, ki je bila v središču preiskav korupcije oktobra umorjene malteške novinarke Daphne Caruana Galizia. Iranec je obtožen finančnih malverzacij, s katerimi se je izognil finančnim sankcijam ZDA proti Iranu.