Prometna nesreča pri Sevnici terjala življenje

Sevnica, 22. marca - Na regionalni cesti med Sevnico in Brestanico je v sredo okoli 22.30 ure prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil 29-letni voznik osebnega avtomobila. Vzrok nesreče je bila po prvih ugotovitvah policistov neprilagojena hitrost, voznik pa sicer tudi ni bil pripet z varnostnim pasom, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.