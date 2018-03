Ameriški policist, ki je ubil neoboroženo Avstralko, obtožen uboja

Minneapolis, 22. marca - V Minneapolisu so v sredo aretirali 32-letnega policista Mohameda Noora, ki je julija lani v tem mestu s streli ubil neoboroženo 40-letno Avstralko Justine Ruszczyk Damond. Grozi mu do 35 let zapora, njegov odvetnik pa vztraja, da obtožnice sploh ne bi smelo biti.