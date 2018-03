Delo: Umirimo žogo (22. 3.)

Ljubljana, 22. marca - EU se še ni odrekla upanju, da bo na koncu le prevladal razum in da bo ameriška sprožitev trgovinske vojne v zadnjem trenutku preprečena. Predvsem prvi človek evropske komisije Jean-Claude Juncker je najprej gromovniško žugal s protiukrepi, kakršni so carine na ameriški viski, harleyje in kavbojke, v Delu piše Peter Žerjavič.