Nova zaušnica za velenjske rokometaše

Ljubljana, 21. marca - Rokometaši velenjskega Gorenja so prejeli novo bolečo zaušnico. Na današnji četrtfinalni tekmi pokala Slovenije so jim jo primazali igralci ormoškega Jeruzalema, ki so v dvorani na Hardeku slavili s 33:29 (17:16) in favorizirane Velenjčane izločili iz nadaljnjega pokalnega tekmovanja.