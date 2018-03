Odpoklic veganskih bio tortelinov špinača-tofu-kvinoja, 250 g

Ljubljana, 21. marca - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča potrošnike, da se s strani nosilca živilske dejavnosti Kalček d.o.o. izvaja odpoklic veganskih bio tortelinov špinača-tofu-kvinoja proizvajalca Vegan Vital Food GmbH s trga, ker je v živilu ugotovljena prisotnost tujkov.

Ne glede na to, da je živilu že pretekel rok minimalne trajnosti 14.3.2018 z neto težo 250 g, ga potrošniki še vedno lahko hranijo doma. Zato svetujejo, da pred uporabo izdelka preverijo rok minimalne trajnosti in živilo z zgoraj navedenim rokom zavržejo, so še sporočili iz podjetja Kalček d.o.o.