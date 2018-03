Demokracija: Pobegli volivci (22. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Ustvarjanje izrednih razmer in kaosa je bilo značilno za vse parlamentarne volitve v tem tisočletju. Zadnje, ki so bile kolikor toliko normalne, so bile tiste leta 2004. To je bil nauk za tranzicijsko levico, da prepuščanje oddajanja volilnih glasov v normalnih razmerah ne pride več v poštev, v Demokraciji piše Jože Biščak.