Bovec, Kluže in Rezija za skupen razvoj kaninskega pogorja

Trbiž, 21. marca - Župani občin Bovec, Kluže (Chiusaforte) in Rezije Valter Mlekuž, Fabrizio Fuccaro in Sergio Chinese so danes podpisali pismo o nameri o skupnem vzpodbujanju razvoja celotnega območja kaninskega pogorja. Župani z obeh strani slovensko-italijanske meje vidijo izjemne možnosti za celosten trajnostni razvoj tega demografsko ogroženega območja.