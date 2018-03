SDH bi dal AIK banki še čas za pridobitev dovoljenj za prevzem Gorenjske banke

Ljubljana, 21. marca - SDH delničarjem Save predlaga, naj na aprilski skupščini podprejo sklep, da bi AIK banki, ki ji do sredi tega meseca ni uspelo predložiti soglasij regulatorjev za prevzem Gorenjske banke, čas za to nekoliko podaljšali. AIK je namreč sporočila, da je transakcijo pripravljena zaključiti in je zato zaprosila za podaljšanje roka.