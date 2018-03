Vlada za odprtje dodatnega varovanega oddelka v enem od socialnovarstvenih zavodov

Ljubljana, 21. marca - Vlada je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naložila, da zagotovi odprtje dodatnega varovanega oddelka v enem od posebnih ali kombiniranih socialnovarstvenih zavodov. Rešitev za zagotovitev sredstev bosta poiskala ministrstvo za delo in ministrstvo za finance, so sporočili po seji vlade.