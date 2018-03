Brglez in predsednik poljskega senata potrdila dobre odnose med državama

Ljubljana, 21. marca - Predsednik DZ Milan Brglez je danes sprejel predsednik poljskega senata Stanislawa Karczewskega, ki se mudi na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji. V pogovoru sta se strinjala, da so politični odnosi med državama zelo dobri in prijateljski, uspešno sodelujeta tudi na gospodarskem področju, so sporočili iz DZ.