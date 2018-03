Žurga tudi v drugo spoznan za krivega uboja in ne umora očima

Ljubljana, 21. marca - Okrožno sodišče v Ljubljani je Janeza Žurgo danes spoznalo za krivega uboja očima na Rakeku 17. decembra 2015 ter ga obsodilo na enotno kazen 12 let zapora. Tožilka Katarina Bergant, ki je obdolžencu v obtožnici očitala umor in predlagala enotno kazen 20 let zapora, je že napovedala pritožbo. Žurga je prosil za predčasen začetek prestajanja kazni.