Ljubljana, 21. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zastoji nastajajo na na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjem proti Celju, na primorski avtocesti na izvozu za Brezovico ter na cestah Vodice-Moste in Draženci-Ptuj. Na ljubljanski obvoznici so zastoji na odsekih Bežigrad-Koseze, Bežigrad-Nove Jarše ter Bizovik-Malence.