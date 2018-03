Sodni izvedenci in cenilci se bodo pri delu na trgu lahko znova sklicevali na svoj status

Ljubljana, 22. marca - DZ je s 43 glasovi za in 12 proti sprejel zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, s katerim želi vlada celovito urediti to področje. Zakon med drugim določa, da se bodo lahko sodni izvedenci in cenilci tudi pri svojem delu na trgu znova sklicevali na svoj status, zaradi česar so sicer podporo zakonu odrekli v SDS in Levici.