V Pivki donirali za 500 kilogramov mesnih izdelkov pomoči potrebnim

Pivka, 21. marca - Občina Pivka in družba Pivka Perutninarstvo sta danes Rdečemu križu in Slovenski Karitas donirali 500 kilogramov mesnih izdelkov v vrednosti 1000 evrov. Poleg tega je občina nabavila izdelke za osebno higieno v vrednosti 560 evrov. Polovico vsega mesa sta humanitarni organizaciji prejeli danes, polovico ga bosta jeseni, so sporočili z občine.