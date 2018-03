DZ zavrnil zakon o izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi

Ljubljana, 22. marca - DZ je zavrnili predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save, ki ga je vložil Ivan Hršak (DeSUS). V DeSUS, SDS in NSi ga vidijo kot pomemben korak k hitrejši izgradnji hidroelektrarn, SMC in Levica pa menita, da tak zakon ni potreben.