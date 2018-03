Xabiju Alonsu grozi petletna zaporna kazen

Madrid, 21. marca - Špansko tožilstvo nekdanjemu španskemu nogometnemu reprezentantu ter igralcu madridskega Reala, angleškega Liverpoola in nemškega Bayerna Xabiju Alonsu očita, da se je med letoma 2010 in 2012 izognil plačilu davka v višini dva milijona evrov in mu zagrozilo s petletno zaporno kaznijo.