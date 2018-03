Pod sloganom Majhna pozornost za velik nasmeh zbiranje pomoči za materinske domove

Maribor, 22. marca - Socialna zbornica Slovenije s podporo Časnika Večer in Generali Zavarovalnice v marcu vodi dobrodelno akcijo v podporo programom materinskih domov po vsej Sloveniji ter njihovih uporabnic in otrok. Sredstva, ki so jih pod sloganom Majhna pozornost za velik nasmeh, zbrali doslej, bodo danes simbolično predali v Mariboru.