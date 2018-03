Poslanci neenotnih stališč o zakonu o izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi

Ljubljana, 21. marca - Poslanske skupine v današnji prvi obravnavi predloga zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save, ki ga je vložil Ivan Hršak (DeSUS), niso imele enotnih stališč. Podporo so mu poleg DeSUS izrazili še v SDS in NSi.