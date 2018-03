Policija ponoči na mejnem prehodu Obrežje v srbskem tovornjaku odkrila osem migrantov

Novo mesto, 21. marca - Policisti so danes ponoči na mejnem prehodu Obrežje v tovornjaku, ki ga je vozil voznik iz Srbije, odkrili šest Pakistancev in dva Afganistanca, ki so skušali nelegalno prečkati državno mejo. Enega izmed njih so zaradi slabega zdravstvenega stanja najprej oskrbeli reševalci, nato pa so vse skupaj predali nazaj hrvaškim varnostnim organom.