Novomeška policija opozarja na goljufije pri posojanju denarja in nakupu lažnega zlata

Novo mesto, 21. marca - Novomeška policija je v zadnjem času prijela več prijav občanov, da so bili ogoljufani pri posoji denarja neznancem in nakupu zlata, za katerega se je pozneje izkazalo, da ni pravo. 50 lažnih zlatih naložbenih ploščic so policisti odkrili med hišno preiskavo pri 43-letniku v okolici Novega mesta.