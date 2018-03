Zaradi del na Tržaški cesti bo v Mariboru promet spet ohromljen

Maribor, 21. marca - Mariboru se od ponedeljka obetajo nekajmesečni prometni zamaški. Podjetje Asfalti Ptuj bo namreč začel sanacijo vozišča na Tržaški cesti med Petrolovim bencinskim servisom in trgovino Lidl, kjer bodo vse do konca maja delne in popolne zapore. V poletnem času pa bodo začeli s preplastitvijo ceste med Hočami in Mariborom.