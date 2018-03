V Evropi ob dnevu za odpravo rasne diskriminacije pozivi k boju proti nestrpnosti

Strasbourg/Bruselj, 21. marca - Svet Evrope je ob mednarodnem dnevu za odpravo rasne diskriminacije pozval neodvisne vladne organe s področja enakopravnosti, naj okrepijo svoj boj proti diskriminaciji in nestrpnosti. Pri Evropski uniji so izpostavili svojo trdno zavezanost v boju proti rasizmu, izključevanju in ksenofobiji.