Na konferenci Ekologija za boljši jutri za več okoljskega znanja

Murska Sobota, 21. marca - V Raziskovalno-izobraževalnem središču dvorec Rakičan poteka 13. mednarodna znanstvena konferenca Ekologija za boljši jutri, na kateri se predstavljajo zavodi in ustanove iz šestih držav. Cilj konference, ki bo potekala do petka, je prispevek k sodobnim metodam in oblikam dela, ki bodo dobra osnova in motivacija za okoljsko ozaveščeno znanje.