S prodajanjem ponarejenih potrdil o šolanju 27-letnik zaslužil okoli 10.000 evrov

Ljubljana, 21. marca - Policisti so razkrili 27-letnega državljana BiH, ki je med 2016 in 2017 prodajal ponarejena potrdila o šolanju. Posamezniki so mu za ta potrdila plačevali od 80 do 100 evrov, 27-letnik je s tem zaslužil nekaj manj kot 10.000 evrov. Osumljenca so priprli, preiskujejo pa še vse, ki so potrdila kupili, so pojasnili na današnji novinarski konferenci.