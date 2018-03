Avtor znanih muzikalov Andrew Lloyd Webber dopolnil 70 let

London, 22. marca - Angleški skladatelj Andrew Lloyd Webber je ustvaril nekaj najbolj znane glasbe za gledališče vseh časov. Njegovi uspešni muzikali, kot so Mačke, Evita, Jesus Christ Superstar in Fantom iz opere, so stalnica odrov po svetu, po zaslugi ljubljanskega poletnega festivala jih je slišalo tudi slovensko občinstvo. Danes praznuje 70. rojstni dan.