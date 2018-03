V Novi Gorici bodo uredili regijski Center za krepitev zdravja

Nova Gorica, 21. marca - Mestna občina Nova Gorica je uspešno kandidirala na razpisu ministrstva za zdravje in pridobila sredstva za projekt nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Za slabih 252.000 evrov bodo uredili Center za krepitev zdravja v stavbi Osnovne šole Kozara v Novi Gorici.