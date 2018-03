V shemi Slovenia Green 14 novih destinacij, od tega tri zlate

Ljubljana, 21. marca - Proces pridobitve znaka Slovenia Green v zeleni shemi slovenskega turizma je v preteklem letu uspešno zaključilo 14 novih destinacij. Slovenska turistična organizacija (STO) jim je sedaj podelila končne ocene, in sicer so tri destinacije - Rogaška Slatina, Bled in Komen - prejele zlati znak.