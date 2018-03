Ptuj, 21. marca - V gozdu v kraju Korenjak so v torek popoldne našli mrtvega 65-letnega domačina, ki so ga pogrešali že od sobote. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, na pokojniku niso našli znakov nasilja, umrl pa naj bi že v soboto, verjetno zaradi podhladitve.