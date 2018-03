Občini Hoče-Slivnica za poslovanje v letu 2016 mnenje s pridržkom

Ljubljana, 21. marca - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Hoče-Slivnica v letu 2016 in ji izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je izpostavilo, da niso popolne obrazložitve proračuna za leto 2016, prav tako ni popolno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, 37 organizacijam pa so bila dodeljena sredstva brez javnega razpisa.