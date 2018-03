V Novem mestu predstavili potek arheoloških raziskav v mestnem središču

Novo mesto, 21. marca - V Novem mestu so z dopoldanskim in s popoldanskim terenskim ogledom Novomeščanom v torek predstavili potek in nekatere najdbe arheoloških raziskav, ki jih izvajajo ob prenovi tamkajšnjega mestnega jedra. Arheološka ekipa se bo z gornjega dela novomeškega Glavnega trga v nadaljevanju raziskav preselila na Rozmanovo in Pugljevo ulico.