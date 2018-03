Zasebni vlagatelj toži Facebook zaradi izgube dobička

New York, 21. marca - Nek zasebni vlagatelj je v torek v San Franciscu vložil odškodninsko tožbo proti podjetju Facebook zaradi padca vrednosti delnic po najnovejšem škandalu, povezanem s kršenjem pravice do zasebnosti uporabnikov družabne spletne strani. Delnice Facebooka so se v torek pocenile za 2,56 odstotka na 168,15 dolarja.