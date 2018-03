V Teksasu ta mesec že šest eksplozij

Austin, 21. marca - V Teksasu je ta mesec odjeknilo že šest eksplozij, ki so skupno zahtevale najmanj dve smrtni žrtvi. Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) in teksaški policisti so ob tem potrdili, da je bila torkova eksplozija bombe v objektu podjetja FedEx nedaleč od San Antonia povezana s tremi bombnimi napadi v Austinu.