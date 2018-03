Newyorške borze zaključile v zelenem

New York, 20. marca - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili v zelenem. Dobički z nafto povezanih delnic so po ocenah borznih analitikov dvignili glavne tri indekse kljub temu, da so bili vlagatelji zaskrbljeni nad trgovanjem in da je podatkovni škandal Facebooka prizadel delnice družbenih medijev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.