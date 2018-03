Delo: Volk in trije volčiči (21. 3.)

Ljubljana, 21. marca - Svet spominja na staro basen, v kateri so vloge razdeljene takole: veliki volk je Donald Trump, trije prašički pa so Xi Jinping, Vladimir Putin in Kim Džong Un. Volk grozi. Včasih z bombami, včasih s carinami in samo "ogenj in bes" pihata nad oceanom. Vprašanje je samo, kateri prašiček gradi najtrdnejšo hišo, v Delu piše Zorana Baković.