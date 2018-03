Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 3.)

Ljubljana, 20. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je slovenski predsednik vlade Miro Cerar poslance v DZ obvestil o svojem odstopu, s tem pa je vladi prenehal mandat. Tuje agencije so poročale tudi o obsodilni sodbi v zadevi Balkanski bojevnik in o prvem obisku avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl v Sloveniji.