Ob obisku kanadskega odposlanca izpostavili dobre odnose med Slovenijo in Kanado

Ljubljana, 20. marca - Na obisku v Sloveniji je danes posebni odposlanec kanadskega premierja za Evropsko unijo in Evropo Stephane Dion. Med drugim se je ločeno pogovarjal s predsednikom DZ Milanom Brglezom in državnim sekretarjem na zunanjem ministrstvu Iztokom Mirošičem, s katerima se je strinjal, da so odnosi med državama zelo dobri in brez odprtih vprašanj.