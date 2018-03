AVK s predlogi korektivnih ukrepov pri prevzemu Pro Plusa

Ljubljana, 20. marca - AVK je v okviru postopka presoje prevzema Pro Plusa s strani družbe Slovenia Broadband sprejela predlog korektivnih ukrepov. Teh je več, nanašajo pa se na ohranitev ločene korporacijske strukture, prodajo TV programov Orlando Kids in OK Bambino, oglaševanje in dostop do televizijskih kanalov Pro Plusa. Mnenje deležnikov na trgu pričakuje do petka.