Odpoklic BIO lanene moke

Ljubljana, 20. marca - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala BIO laneno moko proizvajalca Bio Planete Ölmühle. Umik in odpoklic izvajajo, ker so v živilu ugotovili vsebnost glutena, kar pa ni razvidno iz deklaracije. Potrošniki s celiakijo oziroma tisti, ki so preobčutljivi na pšenico, naj živila ne zaužijejo.