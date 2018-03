Ljubljanska borza s padcem

Ljubljana, 20. marca - Indeks na Ljubljanski borzi se je danes spustil pod gladino. Vlagatelji so ustvarili 1,56 milijona evrov prometa, od tega en posel s svežnjem delnic Petrola v vrednosti 570.000 evrov. Največji padec so med blue chipi prve kotacije zabeležile delnice Gorenja, ki so se danes pocenile za več kot tri odstotke.